Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
33% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋融入精致缝线、流苏坠饰和翻毛皮设计，焕新演绎经典之作，让你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/牛津粉/浅骨色
- 款式： HV1813-001
其他细节
- 天然皮革鞋面巧搭缝制覆面，缔造传统风范，塑就出色耐穿性和支撑力
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 低帮版型，塑就简洁利落外观
- 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
- 橡胶外底
Air Force 1
1982 年，设计师 Bruce Kilgore 以“缔造出众性能”为设计目标，将 Nike Air 技术与 Nike 篮球鞋传统风范创新融合，打造出 Air Force 1 这款高性能篮球鞋。这款人气潮鞋迅速从球场蔓延至街头，成为 NBA 和嘻哈文化不可或缺的一部分。Air Force 1 现已成为席卷全球的文化标杆，也是 Nike 热销的常青鞋款，至今已经过 2,000 余次迭代革新。
