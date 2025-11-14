1982 年，设计师 Bruce Kilgore 以“缔造出众性能”为设计目标，将 Nike Air 技术与 Nike 篮球鞋传统风范创新融合，打造出 Air Force 1 这款高性能篮球鞋。这款人气潮鞋迅速从球场蔓延至街头，成为 NBA 和嘻哈文化不可或缺的一部分。Air Force 1 现已成为席卷全球的文化标杆，也是 Nike 热销的常青鞋款，至今已经过 2,000 余次迭代革新。

