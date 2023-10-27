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      Nike Air Force 1 '07

      女子空军一号运动鞋

      ¥849

      Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋再现昔日风采。 该鞋款采用元年款设计，焕新演绎 AF1 为人熟知的特色，包括利落皮革与醒目细节；同时结合亮泽效果，助你大放异彩。 亮泽漆皮覆面结合迷人的蓝色色调，塑就优质外观和出众质感，同时搭载 Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感。

      • 显示颜色： 狂喜钴蓝/山峰白/黑/浅清透蓝
      • 款式： FJ4801-400

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