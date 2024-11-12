Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋焕新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。简约白色设计，与橡胶鞋底形成鲜明对比，搭配恰到好处的醒目元素，打造清新百搭外观。

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