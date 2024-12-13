Nike Air Force 1 ’07

男子空军一号运动鞋板鞋

¥899

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 ’07 男子空军一号运动鞋巧妙糅合绗缝设计、凹纹翻毛皮和柔软天然皮革等细节，焕新演绎经典 AF1 设计。 沿袭 20 世纪 80 年代耐穿结构和 Nike Air 缓震配置，舒适非凡，彰显 AF1 传奇风范。

  • 显示颜色： 浅英国褐/芝麻棕/热情红 /惊喜可可色
  • 款式： HQ3447-222

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