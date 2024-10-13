Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋再现昔日风采。 匠心结合场上舒适脚感与场外休闲风范，焕新演绎 AF1 为人熟知的特色：经典舒适设计、80 年代复古结构和篮球运动风范。 顺滑皮革搭配柔软磨面皮革和翻毛皮，为鞋款增添出众纹理效果。

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