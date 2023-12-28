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      Nike Air Force 1 '07

      男子空军一号运动鞋

      ¥849

      传奇经典篮球鞋款，塑就出众之选。 Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋匠心结合场上舒适脚感与场外休闲风范，采用耐穿覆面和精致设计细节，彰显篮球运动风范。 沿袭 20 世纪 80 年代复古耐穿版型，巧搭隐藏式 Air 缓震配置，缔造为人熟知和喜爱的舒适感受。

      • 显示颜色： 帆白/黑/帆白
      • 款式： FZ4625-100

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