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      Nike Air Force 1 '07

      龙年款男子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋再现经典篮球鞋风采，焕新演绎为人熟知的特色：利落皮革、经典舒适感和醒目细节。 该版本采用醒目龙爪图案鞋带扣和鳞片纹理耐克勾标志，点亮隐藏的祥龙。

      • 显示颜色： 帆白/白色/大学红/蒸气绿
      • 款式： FZ5052-131

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