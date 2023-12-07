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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子空军一号撕撕乐运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋撷取 1982 年元年款经典外观，搭配柔软缓震配置和优质细节，延续前代出众风范。

      • 显示颜色： 白色/多色/白色
      • 款式： CJ1650-100

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