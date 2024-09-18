穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你对街舞的热爱。 该鞋款从街舞汲取灵感，采用皮革设计，造就丰富层次感，并饰有趣味图案，型动出彩，我在舞台在。 沿袭备受青睐的 80 年代复古结构和经典缓震配置，重现传奇脚感。 即刻上脚街舞专属潮鞋，舞力全开，炫翻全场。

显示颜色： 帆白/卡其/惊喜可可色/帆白

款式： FV3700-112