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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子空军一号运动鞋

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      穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你的热爱。 鞋款饰以水洗霓虹色调和经典佩斯利花纹，匠心结合舒适脚感与场外休闲风范，焕新演绎经典运动鞋。 沿袭 20 世纪 80 年代复古版型和隐藏式 Nike Air 缓震配置，演绎备受青睐的 AF1 经典传奇风范。 即刻上脚，舒适畅行。

      • 显示颜色： 白色/白色/泡沫薄荷绿/幻影灰白
      • 款式： FJ7739-101

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