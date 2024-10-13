穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你对篮球的热爱。该运动鞋匠心结合场上舒适脚感与场外休闲格调，满溢耐克勾风范，焕新重塑经典篮球鞋。沿袭 20 世纪 80 年代复古版型和隐藏式 Nike Air 缓震配置，演绎备受青睐的 AF1 经典传奇风范。即刻上脚，火力全开。

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