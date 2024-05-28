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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋集优质材料、 匠心工艺和舒适缓震性能于一体，   沿袭 AF1 的复古篮球风范、舒适低帮鞋口等多种人气元素。 此鞋款采用光滑皮革与纹理皮革混合设计，彰显低调个性风范。

      • 显示颜色： 白色/光子灰/白色/浅烟灰
      • 款式： DZ2708-102

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