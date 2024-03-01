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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋采用匠心设计，焕新诠释柔美魅力。此柔和色调运动鞋融入多个耐克勾等金属细节，为经典篮球鞋注入新意。沿袭 20 世纪 80 年代复古版型，巧搭隐藏式 Nike Air 缓震配置，演绎备受青睐的 AF1 经典传奇风范。即刻上脚，轻松畅行。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/多色/冰番石榴色
      • 款式： FV8110-181

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