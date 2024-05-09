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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子空军一号运动鞋

      ¥849

      这款街舞版 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋融蕴醒目佩斯利图案、边缘装饰性细节和丰富纹理设计，结合经典篮球风范，伴你尽情起舞。 沿袭一贯的 80 年代耐穿结构和足底隐藏式 Nike Air 缓震配置，助你随心劲舞，畅嗨不停。

      • 显示颜色： 白色/白色/幻影灰白/白色
      • 款式： FN8918-111

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