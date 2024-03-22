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      Nike Air Force 1 '07 LX

      女子街舞系列空军一号运动鞋

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      即刻上脚街舞专属潮鞋，舞力全开，炫翻全场。 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋采用柔软鞋舌和起绒细节，巧妙结合场上舒适脚感与场外休闲风范，匠心演绎经典运动鞋款。 采用复古版型和隐藏式 Nike Air 缓震配置，演绎备受青睐的经典传奇风范。

      • 显示颜色： 帆白/橡皮中褐/椰奶色/椰奶色
      • 款式： FV3701-119

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