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      Nike Air Force 1 '07 ESS TRND

      女子空军一号运动鞋

      ¥799

      山峰白/帆白/白色/金属银
      白色/淡莓红

      Nike Air Force 1 '07 ESS TRND 女子空军一号运动鞋焕新演绎元年款篮球鞋，再现昔日风采。该鞋款焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范，令你畅享舒适脚感，同时彰显休闲风采。

      • 显示颜色： 山峰白/帆白/白色/金属银
      • 款式： DQ7569-100

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