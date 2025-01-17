Nike Air Force 1 ’07 Essential 女子空军一号运动鞋经典舒适，利落有型。饰有迷你刺绣耐克勾，焕新演绎经典篮球鞋。沿袭 20 世纪 80 年代复古版型和隐藏式 Nike Air 缓震配置，彰显 AF1 传奇风范。即刻上脚，火力全开。

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