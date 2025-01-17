Nike Air Force 1 ’07 LV8

女子缎面丝带空军一号运动鞋板鞋

¥809
¥899
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舒适感受，舞韵犹存。 Nike Air Force 1 ’07 LV8 女子空军一号运动鞋从芭蕾舞汲取设计灵感，焕新演绎经典 AF1，结合顺滑缎面细节和 80 年代耐穿结构，彰显 AF1 传奇风范。

  • 显示颜色： 帆白/微橙/帆白
  • 款式： HQ3762-133

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