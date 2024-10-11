Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋板鞋

¥599
¥849
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浅英国褐/椰奶色/橡皮暗褐/鲜亮勃艮第酒红
椰奶色/海岸蓝/黑/绿古色

Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋现重返校园，彰显学院风范。帆布与合成材质组合设计，打造分层外观，尽显复古校园风美感。鞋垫图案采用匠心设计。

  • 显示颜色： 浅英国褐/椰奶色/橡皮暗褐/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： FQ8713-200

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