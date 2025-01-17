Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋板鞋

¥759
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浅银/山峰白/浮石灰
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舒适、耐穿、隽永，Nike Air Force 1 凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用 AF1 经典 80 年代结构，搭配中性配色与分层设计，造就机能风外观。

  • 显示颜色： 浅银/山峰白/浮石灰
  • 款式： FJ4170-003

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