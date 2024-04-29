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      Nike Air Force 1 '07 LV8

      男子空军一号运动鞋

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      冬日设计邂逅非凡 AF1 风范。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋焕新演绎元年款篮球鞋，再现昔日风采。该鞋款专为冷天打造，以柔软舒适质感焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动格调，令你畅享舒适脚感，同时彰显休闲风采。

      • 显示颜色： 帆白/橡皮中褐/深藏青
      • 款式： DQ7659-101

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