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      Nike Air Force 1 '07 LV8

      男子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋融入双色设计，百搭出众，让你摆脱选择烦恼。耐克勾和外底双色设计，增添盎然意趣；鞋舌和后饰片品牌标志采用拼接元素，点亮整体造型。别担心，依旧沿袭你钟爱的 80 年代复古结构、醒目细节和篮球风格，保留缓震舒适脚感和经典 AF1 外观。穿上这款潮鞋，让型格指数再度飙升。

      • 显示颜色： 浅银/浅银/白色/黑
      • 款式： DZ2522-001

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