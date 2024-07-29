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      Nike Air Force 1 '07 LV8

      男子空军一号运动鞋

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      帆白/椰奶色/白色/卡其
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      舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。灵感来⾃世界冠军舞者 KYOKA 多元⼜具个性的⻛格表达。结合她喜爱的 90 年代街头风格设计元素，将 HIP-HOP 的⾃由创造⼒注⼊穿搭，每个场合、各种元素，全新 NIKE REMIX 街舞系列都能让舞者们融汇出自己独一无二的⻛格。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典结构搭配中性色调，令你在球场内外都能时尚有型。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/白色/卡其
      • 款式： FN5832-101

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