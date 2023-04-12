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      Nike Air Force 1 '07 LV8 2 男子运动鞋在元年款篮球鞋基础上添加 Swoosh 标志和反光细节，演绎人们所熟知的特色：利落皮革、大胆配色和恰如其分的亮泽效果，光彩夺目，令人耳目一新。

      • 显示颜色： 苍野灰/黑/电子绿/枪灰色
      • 款式： BQ4421-001

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