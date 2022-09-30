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      Nike Air Force 1 '07 LV8 2

      空军一号男子运动鞋

      ¥799

      白色/暗硫黄/欧皮特黄/黑
      光子灰/黑/叶绿/白色

      我们只想说“HAVE A NIKE DAY”。Nike Air Force 1 '07 LV8 2 男子运动鞋焕新演绎元年款篮球鞋，再现昔日风采。Nike Air Force 1 '07 LV8 2 男子运动鞋热情诠释了为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范，令你在球场畅享舒适脚感，同时彰显休闲风采。

      • 显示颜色： 白色/暗硫黄/欧皮特黄/黑
      • 款式： DM0118-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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