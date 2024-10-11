Nike Air Force 1 '07 LV8 COB

男子空军一号荔枝皮运动鞋

¥599
¥849
29% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 COB 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质细节，让你在球场内外都能时尚有型。

  • 显示颜色： 白色/绿古色/山峰白/海玻璃色
  • 款式： HF1939-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。