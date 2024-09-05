Nike Air Force 1 '07 NN

女子空军一号运动鞋

¥639
¥799
20% 折让

微葡萄紫/荧光黄/黑/帆白
帆白/帆白/荧光黄/油绿
白色/白色/荧光黄/光子灰
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Air Force 1 '07 NN 女子空军一号运动鞋采用元年款设计，赋予清爽透气新定义。再现元年款广为人知且备受青睐的 Air 缓震配置、经典结构和日常风格，以耐穿材料巧搭刺绣细节和活力配色，散发清爽夏日气息。

  • 显示颜色： 微葡萄紫/荧光黄/黑/帆白
  • 款式： DV3808-500

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。