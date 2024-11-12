Nike Air Force 1 '07 Premium

女子空军一号运动鞋板鞋

¥799
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Nike Air Force 1 '07 Premium 女子空军一号运动鞋，带你见证时尚风采与 Nike 经典格调的邂逅。该特别版 Air Force 1 采用新颖配色和纹理设计，焕新演绎经典游猎风图案细节。优质皮革巧搭精致凹刻品牌标志和别致鞋带扣，添上点睛之笔，塑就出色造型格调。

  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/金属银
  • 款式： FV6519-001

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