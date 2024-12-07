Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用利落皮革、休闲款型搭配恰如其分的亮泽感效果，为人们所熟知的特色平添一抹光彩，焕新演绎元年款篮球鞋昔日风采。鞋款饰有精致标志、链条鞋带扣、金属按扣结合内附配饰，让你在不同场合展现时尚风范。

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