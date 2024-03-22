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      Nike Air Force 1 '07 PRM

      男子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用帆布材料和柔软里料，焕新演绎经典 AF1 外观。 Nike Air 缓震配置和橡胶外底，曾令该鞋款在 1982 年一举成名。

      • 显示颜色： 淡奶白/浅深红/橡皮浅褐/白色
      • 款式： CI9349-200

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