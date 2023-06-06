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      Nike Air Force 1 '07 PRM

      男子空军一号运动鞋

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      穿上 Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋，步入自然恬静之境。 以大地为灵感的配色，融入茶文化元素，同时配以丰富纹理，为元年款篮球鞋增添别样风范；巧搭刺绣几何图案设计，旨在致敬蜿蜒起伏的茶园风光。 采用柔软的翻毛皮结合舒适 Air 缓震配置，塑就舒适穿着体验，令你沉稳迈步，回归自然。 系上鞋带，在快节奏时代里，以平和心态品味生活的恬静悠然。

      • 显示颜色： 浅英国褐/椰奶色/神秘枣红/浅英国褐
      • 款式： FB4958-221

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