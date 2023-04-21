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      Nike Air Force 1 '07 PRM 2

      男子运动鞋

      ¥999

      薄雾黑蓝/大学金/白色/潘趣红
      白色/翡翠绿/荧光黄

      Nike Air Force 1 '07 PRM 2 男子运动鞋承袭传统设计，同时加入一抹 21 世纪怀旧元素，是一款出众经典之作。皮革和合成材质组合鞋面，从鞋头到后跟营造出众感受，搭配多彩果冻色 Swoosh 标志，尽显时尚趣味性。

      • 显示颜色： 薄雾黑蓝/大学金/白色/潘趣红
      • 款式： AT4143-400

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