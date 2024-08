灵感来⾃世界冠军舞者 KYOKA 多元⼜具个性的⻛格表达。结合她喜爱的 90 年代街头风格设计元素,将 HIP-HOP 的⾃由创造⼒注⼊穿搭,每个场合、各种元素,全新 NIKE REMIX 街舞系列都能让舞者们融汇出自己独一无二的⻛格。舒适、耐穿、出众,Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋凭实力备受推崇。该鞋款从数字世界与现实世界的融合中汲取设计灵感,焕新演绎经典结构。别致 JUST DO IT 鞋带扣增添点睛之笔,让你型动出彩,成为瞩目焦点。

显示颜色: 白色/黑/多色

款式: FB8251-100