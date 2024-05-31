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      Nike Air Force 1 '07 SE

      女子空军一号运动鞋

      ¥679
      ¥849
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      大学深蓝/青灰/大学红/白色
      庭紫/大学金/帆白/白色

      舒适、耐穿，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，令你在球场内外都能时尚有型。皮革与合成材质鞋面结合略带光泽感的里料，致敬篮球运动中的姐妹情谊。每双鞋款均配有配套挂饰。鞋垫设计旨在提醒你：Be True to Her School（坚守“她”本色）。

      • 显示颜色： 大学深蓝/青灰/大学红/白色
      • 款式： FJ1408-400

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