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      Nike Air Force 1 '07 SE

      女子空军一号40周年纪念版运动鞋

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      纪念版 Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋巧糅人气鞋款的设计元素，彰显经典设计在运动鞋史上的不凡地位，向 40 年来致力于打破运动和时尚边界的无畏精神致敬。 金色元素、后跟凹刻标志以及纪念鞋舌标签等装饰，邀你共享庆祝盛宴。 利落皮革搭配醒目配色，增添点睛之笔，塑就出众外观。 欢度周年纪念日！

      • 显示颜色： 帆白/白色/金属金/孔雀绿
      • 款式： DQ7582-101

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