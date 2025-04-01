Nike Air Force 1 Dance

街舞系列女子空军一号运动鞋

¥849

Nike Air Force 1 Dance 女子空军一号运动鞋，为运动而生。该鞋款在前足搭载 Air 缓震配置，打造专属支撑效果，满足舞者需求。舒适贴合鞋面搭配加垫鞋口，帮助锁定中足和后跟；外底柔韧灵活，助你轻松炫出动感舞步。亮眼出彩的鞋带扣提亮整体风格，搭配有层次感的 Swoosh 标志，无论是舞团日常排练还是聚光灯下，都能让舞者抓足眼球。

  • 显示颜色： 神秘灰烬红/金属银/淡象牙白
  • 款式： FJ7409-800

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

  • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。