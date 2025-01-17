Nike Air Force 1 Dance 女子空军一号运动鞋，为运动而生。该鞋款在前足搭载 Air 缓震配置，打造专属支撑效果，满足舞者需求。舒适贴合鞋面搭配加垫鞋口，帮助锁定中足和后跟；外底柔韧灵活，助你轻松炫出动感舞步。亮眼出彩的鞋带扣提亮整体风格，搭配有层次感的 Swoosh 标志，无论是舞团日常排练还是聚光灯下，都能让舞者抓足眼球。

显示颜色： 山峰白/光子灰/金属银

款式： FJ7409-101