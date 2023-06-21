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      Nike Air Force 1 Fontanka

      女子空军一号运动鞋

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      Nike Air Force 1 Fontanka 女子空军一号运动鞋采用匠心设计，缔造非凡舒适感受和时尚风范。厚实中底设计，结合皮革与合成材质组合鞋面，巧搭精致缝线，倍添时尚格调，旨在致敬锐舞文化里叛逆十足的地下世界。如果这些设计还不足以让它脱颖而出，那么后跟柔软别致的 React 泡绵贴片设计，则可为鞋款平添醒目复古外观。

      • 显示颜色： 泡沫粉/大学红/黑/泡沫粉
      • 款式： DA7024-600

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