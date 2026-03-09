Nike Air Force 1 GORE-TEX
男子空军一号防水运动鞋
12% 折让
Nike Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号防水运动鞋焕新演绎经典 Air Force 1，彰显街头出众风范，同时融入 GORE-TEX 防水技术。采用经典鞋带，结合 GORE-TEX 材料，后跟外侧融入 GORE-TEX 标志。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅银/浅骨色/黑
- 款式： CK2630-004
干爽体验
GORE-TEX 材料，赋予双足干爽的舒适体验。
非凡舒适
Nike Air 缓震配置提供出色缓震效果，加垫鞋口设计缔造柔软舒适的穿着感受。
强劲抓地
橡胶外底，缔造出色抓地力和耐穿性。
出众外观
织物和皮革组合鞋面，透气性出众，塑就优质外观。
产品细节
- 后跟外侧和鞋舌饰以 GORE-TEX 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
