Nike Air Force 1 GS

大童空军一号运动童鞋

¥489
¥699
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昔日标杆，传奇风采，永存经典，皆是 Nike Air Force 1 的代名词。该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为日常人气单品。Nike Air Force 1 GS 大童空军一号运动童鞋采用优质耐穿皮革结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。

  • 显示颜色： 绿古色/白色/黑曜石色
  • 款式： HF5178-300

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.8

36: 鞋内长 24.1

36.5: 鞋内长 24.4

37.5: 鞋内长 24.9

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 26.1

40: 鞋内长 26.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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