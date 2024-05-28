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      Nike Air Force 1 GS

      大童空军一号运动童鞋

      ¥699

      昔日标杆，传奇风采，永存经典，皆是 Nike Air Force 1 的代名词。该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为日常人气单品。Nike Air Force 1 GS 大童空军一号运动童鞋采用优质耐穿皮革结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。

      • 显示颜色： 绿古色/白色/黑曜石色
      • 款式： HF5178-300

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.8

      36: 鞋内长 24.1

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.9

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 26.1

      40: 鞋内长 26.5

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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