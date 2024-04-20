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      Nike Air Force 1 High (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      匠心设计造就传奇鞋款。Nike Air Force 1 High (GS) 大童空军一号运动童鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，以简洁配色塑就出众日常风范。该款运动童鞋沿袭出色耐穿性、非凡脚感和 Air 设计，专为经典鞋款爱好者而打造。

      • 显示颜色： 白色/白色
      • 款式： DH2943-111

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