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      让趣味运动童鞋为孩子们快乐迈步，足下生辉。Nike Air Force 1 Low LV8 BG 大童空军一号运动童鞋采用经典 AF1 设计搭配舒适 Air 缓震系统，彰显元年款篮球风范，塑就日常穿着理想之选。此版本巧搭耐克勾标志，遇紫外线即变色，助孩子在阳光下欢快迈步，尽享无限乐趣。

      • 显示颜色： 深藏青/紫蓝/安全橙/白色
      • 款式： FN7239-410

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