还没有找到心仪的配色吗? 别担心。 'Color of the Month' 系列为你呈献心仪配色,旨在向一段鲜为人知的 Nike 历史致敬:起初,'Color of the Month' 系列诞生于 1984 年,在当时可谓是力挽狂澜,使 AF1 免于绝版的命运。 AF1 上市之初,Nike 并未敲定再次发售的计划,但巴尔的摩的运动商店发现这个系列非常抢手,便认定 AF1 将成为街头时尚和文化的代名词。 于是,他们要求定制配色,拿货到店里销售……由此书写了一段辉煌历史。 该 Nike Air Force 1 Low Retro 男子空军一号运动鞋采用优质材料,巧搭利落配色,甚至还配有一个用于清洁的鞋刷,以教科书级手法演绎备受青睐的场外休闲风范。 每当你穿上这款潮鞋时,别忘了那些富有远见的巴尔的摩店主,是他们成就了 AF1 的不凡传奇。

显示颜色: 白色/金属金/银/金属银

款式: DZ6755-100