还没有找到心仪的配色吗？ 别担心。 'Color of the Month' 系列为你呈献心仪配色，旨在向一段鲜为人知的 Nike 历史致敬：起初，'Color of the Month' 系列诞生于 1984 年，在当时可谓是力挽狂澜，使 AF1 免于绝版的命运。 AF1 上市之初，Nike 并未敲定再次发售的计划，但巴尔的摩的运动商店发现这个系列非常抢手，便认定 AF1 将成为街头时尚和文化的代名词。 于是，他们要求定制配色，拿货到店里销售……由此书写了一段辉煌历史。 该 Nike Air Force 1 Low Retro 男子空军一号运动鞋采用优质材料，巧搭利落配色，甚至还配有一个用于清洁的鞋刷，以教科书级手法演绎备受青睐的场外休闲风范。 每当你穿上这款潮鞋时，别忘了那些富有远见的巴尔的摩店主，是他们成就了 AF1 的不凡传奇。
- 部分商品每人限购一件，具体以付款页面为准，且不参加所有促销和折扣优惠活动。 - 此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后30分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。 - 网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。 - 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。 - 耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见特别版产品订单取消规则。 - 由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，商城亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。 - 特别版产品实行“先购先得”原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。 - 所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。 - 如产品详情页存在视频内容，该内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
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