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      Nike Air Force 1 Low Retro QS

      男子空军一号运动鞋

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      经典鞋款如何演绎？Nike Air Force 1 Low Retro QS 男子空军一号运动鞋以 2002 年的设计为蓝本，演绎周年纪念版鞋款，彰显经典的同时致敬西印度群岛文化。鞋面采用利落白色搭配活力色彩，点缀刺绣“WEST INDIES”和棕榈树图案。鞋垫设计普及地理小知识，灵感源自布鲁克林群岛纪念日游行。

      • 显示颜色： 白色/大学金/白色
      • 款式： DX1156-101

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