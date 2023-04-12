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      Nike Air Force 1 Low SP

      男子空军一号运动鞋

      ¥999

      多元设计是 Nike Air Force 1 Low SP 男子空军一号运动鞋的精髓所在。该鞋款焕新演绎元年款篮球鞋，匠心运用该经典鞋款在过去四十年一直使用的材料：皮革与织物。鞋舌和后跟外侧巧妙饰以“5 Strikes”细节，鞋侧搭配蛇纹 Swoosh 标志，塑就锐不可挡的出众外观。

      • 显示颜色： 雾灰/石膏色/海玻璃蓝/帝王蓝
      • 款式： DM8461-001

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