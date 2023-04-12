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      Nike Air Force 1 Low SP

      男子空军一号运动鞋

      ¥1,199

      Nike Air Force 1 Low SP 男子空军一号运动鞋携意大利匠心工艺惊艳来袭，焕新演绎你挚爱的街头篮球风格经典鞋款。 此次，Nike 与位于费拉拉的街头服饰潮流名所 Slam Jam 联袂合作，打造出此款 AF1 联乘新作。鞋头打孔图案，彰显 Slam Jam 对此鞋款制作工艺的认可。 柔软翻毛皮装饰增添纹理质感，搭配顺滑皮革和透气网眼布，再加上额外的鞋眼和鞋带设计，助你轻松搭配。 “NIKE AIR”字样上下颠倒，塑就不羁非凡外观。 即刻上脚，秀出你的风采！

      • 显示颜色： 黑/灰黑
      • 款式： DX5590-001

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