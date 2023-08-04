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      Nike Air Force 1 Low SP

      男子空军一号运动鞋

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      你挚爱的儿童读物是什么？Nike Air Force 1 Low SP 男子空军一号运动鞋采用经典儿童故事细节，丰富经典篮球风范，旨在向父母的爱意和德雷克 (Drake) 母亲读给他听的故事致敬。中底饰有“Love you forever”（永远爱你）字样，随附一组 NOCTA 蓝珠，让你可以在鞋带上书写自己的摇篮曲。 外底饰有小巧心形图案，助你留下爱意印记。

      • 显示颜色： 白色/白色/浅钴蓝/白色
      • 款式： CZ8065-100

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