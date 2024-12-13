Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥589
¥699
15% 折让

明亮配色，趣味十足，助孩子尽情畅玩！ Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动童鞋焕新演绎元年款篮球鞋 AF1 的人气设计。 配色和纹理的设计灵感源自运动场，助孩子开启探索之旅。

  • 显示颜色： 光子灰/荧光黄/荷兰橙/宇宙蓝
  • 款式： HJ9231-025

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。